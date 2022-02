Libri da leggere la politica estera di una media potenza

Il libro del professor Carlo Maria Santoro rimane uno dei più importanti saggi sulla politica estera italiana. L’opera è del 1991 e si intitola: La politica estera di una media potenza – l’Italia dall’unità a oggi, edizioni Il Mulino. Tenere a bada Amazon o E-Bay dunque per trovare l’occasione di qualcuno che lo mette in vendita.

Il volume è un’opera straordinaria sulla politica estera italiana. Non è un libro di storia, come potrebbe essere quello di Federico Chabod. Il saggio di Santoro, professore di relazioni internazionali alla facoltà di scienze politiche di Milano, è uno studio sulla politica estera italiana dal periodo pre-unitario all’Italia repubblicana. Come teorico delle relazioni internazionali, Santoro si cimenta – con successo- a elaborare una teoria sulla politica estera italiana. E ci riesce benissimo dal momento che suddivide in diverse fasi la politica estera italiana, elaborando una teoria per ciascuna di queste fasi.

Un testo utile per chiunque voglia approfondire la conoscenza e l’analisi della politica estera italiana.