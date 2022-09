Le forze ucraine sfondano le linee russe nella regione di Kharkiv

I russi abbandonano 100 km di territorio. Per il presidente Zelensky, l’esercito di Kiev ha riconquistato duemila km quadrati. La mappa della riconquista ucraina.

Per i russi non è una ritirata ma solo un momento in cui stanno riorganizzando l’esercito. I vertici militari di Vladimir Putin hanno spiegato così la débacle temporanea nella regione di Kharkiv, Ucraina nord-orientale, in quella che è stata una settimana al vetriolo per l’esercito dell’autocrate di Mosca.

Le forze ucraine hanno sfondato le linee difensive penetrando nel territorio occupato dai russi per 100 chilometri, arrivando vicino al fiume Oskij. Un avanzata strategicamente importante perché l’Oskij è a una distanza di circa 100 km dalla città di Luhansk, capoluogo dell’omonima repubblica del Donbass che si è autoproclamata indipendente. Non solo. I militari ucraini sono molto vicini a Lisichansk, a pochi chilometri da Luhansk. Lo stato maggiore di Kiev ha quindi spostato molto più a est il nuovo fronte orientale.

L’offensiva ucraina è partita da Andrivka, a sud-ovest di Kharkiv, con un contingente di 9000 uomini che avanzando verso est ha attaccato i russi lungo l’asse sud-orientale dove erano meno muniti e organizzati. Un lavoro militare ai fianchi dell’avversario che ha permesso di liberare la città di Balaklija, circa 27mila abitanti e vicina al fume Oskij, oltre a una ventina di piccoli paesi. Da qui le forze ucraine si sono dirette a nord verso la città di Kupjansk, 47mila abitanti sul fiume Oskij, e alla diga di Sen’kove, tagliando così i rifornimenti della guarnigione russa stanziata a Izjum. Debole la reazione del comando russo che, colto di sorpresa, ha provato a reagire con artiglieria pesante e aviazione ma, dopo 24 ore, ha dovuto ritirarsi anche da Izjum.

Per la strategia di guerra di Kiev è un grande risultato. Perché il controllo dei due centri liberati, Kupiansk e Izjum, era fondamentale per Mosca: per cinque mesi sono stati gli scali logistici per il transito sicuro di tutti i militari e di tutti i rifornimenti russi nell’Est. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’esercito di Kiev ha liberato finora oltre duemila chilometri quadrati di territorio occupato dai russi.