Per mesi il presidente russo e il suo entourage hanno negato l’intenzione di invadere il territorio ucraino. Le bugie di Putin sull’attacco in Ucraina.

Per settimane, funzionari e commentatori russi avevano fortemente negato che il Paese stesse pianificando un attacco alla vicina Ucraina. A volte, hanno ridicolizzato le dichiarazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati definendole “isteria” e “favole”.

I fatti invece mostrano dove stava la verità e dove le bugie di Vladimir Putin e dei suoi collaboratori.

Nelle prime ore del 22 febbraio, la Russia ha lanciato un ampio attacco all’Ucraina, con molteplici segnalazioni di esplosioni in città in gran parte del paese, inclusa la capitale Kiev. In una dichiarazione, il presidente Biden ha definito l’assalto su più fronti “una guerra premeditata”.

Non è chiaro se la serie di smentite dalla Russia fosse una disinformazione deliberata o riflettesse il processo decisionale del presidente russo Vladimir Putin. Alcuni esperti indipendenti a Mosca avevano anche minimizzato la possibilità di un assalto russo all’Ucraina, suggerendo invece che il Cremlino stesse bluffando per ottenere concessioni.

Funzionari occidentali hanno espresso preoccupazione per il rischio di un conflitto dalla fine dello scorso anno, citando un insolito accumulo di forze e macchinari militari russi vicino al confine con l’Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha respinto l’idea, dicendo ai giornalisti che “la Russia non minaccia nessuno” e che le è stato permesso di spostare truppe all’interno dei suoi confini.

Qualsiasi sospettoo riferimento che la Russia stesse pianificando di invadere l’Ucraina era un “tentativo vuoto e infondato di incitare alle tensioni”, ha detto Peskov a novembre.

Il 3 dicembre, il Washington Post ha pubblicato un rapporto in cui si affermava che i funzionari statunitensi credevano che: “il Cremlino stia pianificando un’offensiva su più fronti” contro l’Ucraina “all’inizio del prossimo anno coinvolgendo fino a 175.000 soldati”.

Poco dopo, quando il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato una mappa che affermava di mostrare un possibile piano per un attacco russo all’Ucraina, la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato in un’intervista su YouTube che i media occidentali avevano “attraversato tutte le possibili linee di moralità ed etica umana e genuina” sostenendo che l’attacco fosse imminente.

Leonid Slutsky, un membro del parlamento russo e presidente della commissione per gli affari esteri della Duma russa, ha scritto sul suo account Telegram a dicembre che i media occidentali stavano pubblicando “favole sui piani della Russia per attaccare l’Ucraina”.

“Il volano per aumentare l’isteria anti-russa è a pieno regime”, ha scritto Slutsky.

Mentre il potenziamento militare russo continuava a gennaio, i funzionari statunitensi hanno avvertito che la Russia avrebbe probabilmente pianificato un’operazione “falsa bandiera” che avrebbe fornito un pretesto per invadere l’Ucraina. In una conferenza stampa del 17 gennaio, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto i discorsi su una “cosiddetta invasione russa dell’Ucraina”.

I funzionari americani stanno “diffondendo completa disinformazione sul fatto che stiamo preparando una provocazione, ma attaccando la popolazione di lingua russa nel Donbass per ottenere il pretesto per quella stessa invasione”, ha detto Lavrov ai giornalisti a Mosca.

Il 22 gennaio, il governo britannico ha accusato la Russia di organizzare un complotto per installare un governo filo-Mosca in Ucraina, citando rapporti di intelligence. In risposta, il ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione che definiva le accuse come disinformazione.

“Chiediamo al Ministero degli Esteri britannico di fermare le attività provocatorie, smettere di diffondere sciocchezze e concentrarsi sullo studio della storia del giogo tataro-mongolo”, ha detto all’agenzia di stampa russa Tass un rappresentante del ministero degli Esteri.

Dopo che Biden ha parlato con Putin della situazione il 12 febbraio, il consigliere per gli affari esteri del Cremlino Yuri Ushakov ha respinto le affermazioni secondo cui un attacco era imminente. “L’isteria ha raggiunto il suo apice”, ha detto Ushakov ai giornalisti.

Altri funzionari russi hanno cominciato a ironizzare sui rapporti di un’imminente invasione. “Le guerre in Europa raramente iniziano di mercoledì”, ha detto Lavrov dopo il 16 febbraio, una data che era stata proposta come una potenziale invasione.

In un post su Facebook del 16 febbraio, la portavoce del ministero degli Esteri Zakharova ha chiesto un favore ai “mass media della disinformazione” in Occidente: potrebbero “rivelare il programma delle nostre “invasioni” per il prossimo anno? Voglio organizzare una vacanza”.

Domenica 20 febbraio, l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha aggiunto alla smentita, dicendo a CBS News che “le truppe russe sono in territorio sovrano russo”, dove “non minacciano nessuno”.

“Non c’è invasione. Non ci sono piani del genere”, ha detto Antonov.

Nelle prime ore di giovedì 24 febbraio, Putin ha dichiarato in un discorso televisivo che la Russia stava iniziando un’operazione militare per la “smilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina. Sono state sentite esplosioni nelle principali città ucraine e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha twittato che la Russia aveva “lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina”.