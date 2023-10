L’Armenia aderisce alla Corte Penale Internazionale e si allontana da Mosca.

Il parlamento armeno ha votato per aderire alla Corte penale internazionale, una mossa che mette ulteriormente a dura prova i legami del paese con il suo vecchio alleato, la Russia, dopo che la stessa Corte ha emesso un mandato di arresto per il presidente Vladimir Putin per gli eventi in Ucraina.

Mosca il mese scorso ha definito il tentativo di Yerevan di aderire alla Corte penale internazionale un “passo ostile” e il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore armeno. I paesi che hanno firmato e ratificato lo Statuto di Roma che ha creato la CPI sono tenuti ad arrestare Putin, accusato di crimini di guerra legati alla deportazione di bambini dall’Ucraina, se mette piede sul loro territorio.

L’Armenia ha poi cercato di assicurare alla Russia che Putin non sarebbe stato arrestato se fosse entrato nel paese.

Funzionari armeni hanno sostenuto che la mossa non ha nulla a che fare con la Russia ed è stata motivata da quella che chiamano l’aggressione dell’Azerbaigian contro il paese.

I legislatori hanno votato per ratificare lo Statuto di Roma con un voto di 60-22. La misura spetta al presidente armeno, che dovrà preparare un documento di ratifica, che verrà poi depositato presso il segretario generale dell’ONU. Secondo i legislatori armeni la decisione entrerà in vigore 60 giorni dopo la ratifica.

Le relazioni dell’Armenia con la Russia si sono notevolmente indebolite negli ultimi anni.

Nel 2020, Mosca ha mediato un accordo che ha posto fine alla guerra di sei settimane tra Armenia e Azerbaigian. Essa imponeva a Yerevan di cedere a Baku ampie aree di territorio all’interno e intorno al Nagorno-Karabakh, una parte dell’Azerbaigian con una popolazione prevalentemente armena.

La Russia ha poi inviato circa 2.000 caschi blu nella regione tumultuosa e l’Armenia ha accusato le truppe di non essere riuscite a prevenire le recenti ostilità dell’Azerbaigian che hanno portato Baku a prendere il pieno controllo della regione.

Il Cremlino, a sua volta, ha accusato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan di aver accelerato la caduta del Nagorno-Karabakh riconoscendo la sovranità dell’Azerbaigian sulla regione.

Mosca accusa anche Yerevan di aver danneggiato i legami con la Russia abbracciando l’Occidente, ospitando anche truppe statunitensi per esercitazioni militari congiunte.

Non è chiaro se Pashinyan potrebbe portare l’Armenia fuori dall’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, dominata da Mosca, da un gruppo di diverse nazioni ex sovietiche e da altre alleanze guidate dalla Russia. L’Armenia ospita anche una base militare russa e le guardie di frontiera russe aiutano a pattugliare la frontiera armena con la Turchia.

L’Armenia aveva avviato il processo di adesione alla Corte penale internazionale più di 20 anni fa, ma nel 2004 la Corte costituzionale ha stabilito che lo Statuto di Roma contraddiceva la costituzione del paese all’epoca, mettendo in pausa il processo. Da allora la Costituzione è stata modificata due volte. A marzo, la Corte Costituzionale ha stabilito che gli obblighi per i firmatari delineati dallo Statuto di Roma sono in linea con la Costituzione esistente.

L’inviato dell’Armenia per le questioni legali internazionali, Yegishe Kirakosyan, ha detto che Yerevan ha deciso di riprendere il processo di adesione alla CPI a causa della presunta aggressione di Baku contro l’Armenia. L’anno scorso i funzionari armeni hanno accusato l’Azerbaigian di aver ucciso un certo numero di prigionieri di guerra armeni, un’accusa che Baku aveva promesso di indagare.