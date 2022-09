L’appello dell’Africa sul cambiamento climatico

Aspettando il COP27 di Sharm El-Sheikh, 24 leader africani rivolgono un appello sul cambiamento climatico alle nazioni più ricche.

L’Africa rivolge un appello ai paesi più ricchi affinché mantengano i loro impegni di aiuto a sostegno del continente per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. I leader di 24 Stati africani hanno fatto la dichiarazione al termine del Forum di tre giorni che si è concluso al Cairo. Il summit precede il COP27 che avrà luogo a Sharm El-Sheikh a novembre.

I leader africani hanno insistito soprattutto sul fatto di condividere poche colpe sulla situazione attuale del cambiamento climatico. Lo ha rimarcato il presidente del Senegal, Macky Sall, in questa intervista rilasciata al network Al-Jazeera.

In particolare, chiedono alle nazioni più ricche il rispetto riguardo all’impegno di raddoppiare i finanziamenti all’Africa per far fronte agli effetti del clima che cambia.

Non a caso la dichiarazione arriva dopo che l’ex-segretario generale dell’Onu Ban Ki-Moon aveva osservato che il continente africano produce solo il tre per cento delle emissioni globali di Co2. Nonostante questo, i paesi africani sono tra quelli a subire maggiormente le conseguenze dell’emergenza climatica, come siccità e inondazioni.

L’Africa, hanno ricordato, non solo ha una “impronta di carbonio bassa”, ma svolge anche un ruolo chiave nella cattura dei gas serra, incluso il bacino del Congo, che ospita la seconda foresta pluviale tropicale più grande del mondo dopo l’Amazzonia.

Il ruolo del gas nella transizione verso un’energia più pulita sarà un punto chiave della contesa alla COP27. Gli attivisti per il clima affermano che deve essere rapidamente eliminato e sostituito con le energie rinnovabili.

Ma il ministro delle finanze nigeriano Zainab Ahmed ha detto al forum del Cairo che il gas è una questione di sopravvivenza per il suo paese.

“Se non riceviamo finanziamenti a prezzi ragionevoli per lo sviluppo del gas, stiamo negando ai cittadini dei nostri paesi l’opportunità di raggiungere lo sviluppo di base”, ha spiegato. Ha anche aggiunto che la Nigeria sta avendo il più basso volume di esportazioni di petrolio negli ultimi 25 anni a causa dei furti.

Il comunicato chiedeva anche di concentrarsi sui cambiamenti climatici in una revisione delle banche multilaterali di sviluppo e delle istituzioni finanziarie internazionali. Ha suggerito la creazione di un hub sostenibile del debito sovrano che potrebbe ridurre il costo del capitale per gli stati in via di sviluppo e sostenere gli scambi di debito per natura.

I finanziamenti per aiutare i paesi più poveri a ridurre le loro emissioni e rafforzare la loro resilienza saranno una questione chiave alla COP27.

L’obiettivo di lunga data per i paesi sviluppati di spendere 100 miliardi di dollari all’anno a partire dal 2020 per aiutare le nazioni vulnerabili ad adattarsi ai cambiamenti climatici rimane insoddisfatto.

Secondo la Banca africana di sviluppo, il continente avrà bisogno di 1,6 trilioni di dollari tra il 2020 e il 2030 per i propri sforzi volti a limitare i cambiamenti climatici e ad adattarsi agli effetti negativi che sono già evidenti.

Kevin Chika Urama, capo economista presso l’African Development Bank, ha affermato che l’Africa ha dovuto affrontare un divario di finanziamento del clima di circa 108 miliardi di dollari all’anno.

“La struttura della finanza climatica oggi è in realtà prevenuta nei confronti dei paesi vulnerabili al clima. Più sei vulnerabile, meno finanziamenti per il clima ricevi”, ha concluso.

