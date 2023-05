L’interesse degli Stati Uniti si sta spostando verso l’area del Pacifico e dell’Oceano Indiano. L’America ha ancora bisogno dell’Europa?

In un articolo pubblicato su Foreign Affairs, alcuni studiosi si chiedono se l’America ha ancora bisogno dell’Europa. Tutto fa pensare che gli Stati Uniti non abbiano bisogno dell’Europa, almeno in questo momento. La strategia di Washington punta al contenimento della Cina e della Russia. Al Dipartimento di Stato sanno bene che la Russia difficilmente può aumentare la sua influenza a ovest. I paesi europei sono dentro la Nato e quelli che ancora non lo sono, come nel fianco orientale europeo, godono comunque di una sorta di protezione sotto l’ombrello dell’alleanza militare. La Russia può aumentare il suo ruolo e la sua influenza a est. Fino a dove non intralcia con gli interessi di Cina e India. Così, l’attenzione della Casa Bianca è verso il Pacifico e l’Oceano Indiano. E’ qui che si gioca la grande partita geopolitica del futuro. Pertanto, il ruolo dell’Europa è molto meno importante per gli usa di quanto lo sia quello asiatico.