L’Africa è sempre più russa. Il governo militare del Sudan ha concluso un accordo per costruire una base militare di Mosca sul Mar Rosso. La Russia si rafforza nell’Africa orientale dove la tensione è già altissima. Più a sud, a Mogadiscio, gli scontri tra esercito governativo e ribelli hanno causato 57 morti. La strategia di Mosca si sposta dal nord e sub Sahel africano nella parte orientale del grande continente. I russi sono presenti in Libia, con la Wagner, in Mali, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana. Si sospetta la presenza russa anche in Ciad, Niger e Costa d’Avorio.