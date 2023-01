Via libera della Turchia all’ingresso della Finlandia nella Nato prima della Svezia. Ma se alleanza militare e i due Paesi scandinavi sono favorevoli.

La Turchia è disponibile a dare il via libera all’adesione della Finlandia alla Nato prima di quella della Svezia nel caso in cui l’alleanza militare ed entrambi i paesi nordici siano d’accordo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco. Ankara rilancia così la palla alla Nato, chiedendo a Bruxelles di scegliere.

I due miracoli di Putin: Svezia e Danimarca nella Nato

La risposta del ministro degli Esteri finlandese non si è fatta attendere. Il capo della diplomazia di Helsinki ha dichiarato che è importante che Finlandia e Svezia aderiscano all’alleanza militare contemporaneamente.

La retromarcia di Erdogan

Dove nasce la proposta turca? La spiega il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Ha definito la candidatura della Finlandia “meno problematica” di quella della Svezia. La Turchia accusa Stoccolma di non aver compiuto passi concreti per reprimere gruppi che Ankara considera terroristi. Più recentemente, il governo turco ha criticato l’atteggiamento svedese durante le proteste contro il Corano organizzate davanti alle ambasciate turche a Stoccolma e Copenaghen da un attivista anti-islamico che detiene la cittadinanza svedese e danese.

Svezia e Finlandia hanno chiesto congiuntamente di diventare membri dell’alleanza militare, abbandonando il loro non allineamento militare di lunga data in seguito alla guerra della Russia contro l’Ucraina.

La Nato richiede l’approvazione unanime per ammettere nuovi membri. La Turchia e l’Ungheria hanno ritardato il processo di ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia.