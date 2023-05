La trilaterale di convenienza tra Cina, Pakistan, Afghanistan

A Islamabad i ministri degli Esteri di Cina, Pakistan e Afghanistan hanno sancito la cooperazione in ambito economico e della sicurezza. La trilaterale prevede il rafforzamento della collaborazione tra i tre paesi. Un risultato che soddisfa prima di tutto l’Afghanistan talebano, in cerca di un consenso sul piano regionale e internazionale. Cina e Pakistan guardano alla sicurezza e provano a inglobare i talebani afgani in un patto che li fa collaborare con Pechino e Islamabad. Il Pakistan ha subito in più occasioni incursioni sul suo territorio di frontiera dai talebani. Il regime di Kabul ha invece un bisogno assoluto di finanziamenti e vede nella Cina l’opportunità di accedere a risorse. Per questo motivo, ma non solo, i talebani hanno aperto a una trilaterale.