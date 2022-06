Alta tensione con la Russia e rischi elevati di un allargamento del conflitto ucraino. Il blocco di Kaliningrad potrebbe far precipitare la situazione già molto tesa tra russi e europei. La Lituania ha deciso di bloccare tutti i treni merci diretti nell’enclave russo in osservanza delle sanzioni imposte a Mosca per l’aggressione all’Ucraina. I residenti di Kaliningrad hanno assaltato i supermercati per i beni alimentari. Per il Cremlino il blocco è un atto di aggressione e di conseguenza può ricorrere alla legittima difesa invocando il diritto internazionale. Il governatore del feudo russo ha tranquillizzato i cittadini dicendo che la flotta russa rifornirà le merci.