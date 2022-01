La Svezia teme l’attacco russo e sposta i suoi militari sull’isola di Gotland

Perché il paese scandinavo invia i militari a presidiare l’isola del Baltico? La Svezia teme l’attacco russo.

Nell’ultimo fine settimana il governo di Stoccolma ha inviato alcune centinaia di militari sull’isola di Gotland. La Svezia teme l’attacco russo come ha avvertito il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist. L’isola è un enclave nel Mar Baltico. L’operazione militare del paese scandinavo arriva nel momento in cui la tensione nel Baltico è altissima a causa della questione russo-ucraina. Stoccolma ha già manifestato le sue preoccupazioni per la continua pressione dei militari russi ai confini dell’Ucraina.

Un’unità di emergenza delle forze armate svedesi è atterrata a Gotland tra venerdì e sabato in aereo e traghetto passeggeri, portando truppe ed equipaggiamenti sull’isola. Situata nel mezzo del Mar Baltico, con accesso alla Russia da San Pietroburgo e Kaliningrad, Gotland è stata paragonata a una portaerei. “Chi controlla Gotland, controlla il Baltico”, era il mantra che ha dominato la Difesa in Svezia nel 2018.

“Evidentemente c’è un rischio. Non si può escludere un attacco. È importante dimostrare che non siamo ingenui. La Svezia non sarà colta nel sonno se succede qualcosa. È importante inviare segnali che prendiamo sul serio questa situazione”, ha affermato sabato il ministro Hultqvist in un’intervista alla radio pubblica svedese. Sette anni dopo l’annessione della penisola ucraina della Crimea, la Russia ha moltiplicato la sua presenza al confine con il vicino nella regione separatista del Donbass, con un massimo di 100.000 soldati.