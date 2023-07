La Spagna non va a destra. Ma neanche a sinistra

Gli elettori spagnoli fermano l’attesa ondata a destra. Vox crolla, il Ppe aumenta i consensi. Ma la rimonta della sinistra c’è solo a metà.

La vittoria delle destre spagnole annunciata alla vigilia non c’è stata. Ottiene un buon risultato il Partito Popolare di Spagna, ma crolla Vox che perde il 40% dei seggi rispetto alle ultime politiche del 2019. Se la destra assiste a uno stallo di consensi, anche la sinistra spagnola non è messa tanto bene. La rimonta sperata dal premier uscente Pedro Sanchez c’è stata solo parzialmente. Il Psoe (il Partito Socialista spagnolo) ha ottenuto il 31,7% dei voti, guadagnando 2 seggi in più rispetto a quelli del 2019. Il Psoe può far valere 122 seggi al Congresso. E’ andata bene a Sumar (12,31% dei voti), il movimento politico di sinistra fondato alla fine di maggio 2023. Ora inizia la ricerca di una maggioranza in Parlamento per formare il nuovo governo.