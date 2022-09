La Silicon Valley di Shanghai

Un nuovo gigantesco hub tecnologico vicino a Shanghai ha attirato con successo nomi importanti come Tesla, ma Lingang rimane quasi senza residenti tre anni dopo il suo lancio.

Il presidente cinese Xi Jinping ha tentato di trasformare un tranquillo sobborgo di Shanghai nella prossima Silicon Valley del paese, ma dopo più di tre anni dalla sua realizzazione, quella visione deve affrontare sfide crescenti.

Lingang, un pezzo di terra di 120 chilometri quadrati (46 miglia quadrate) a sud-est di Shanghai, grande circa un sesto di Singapore, è stato designato da Xi nel 2018 come la principale area di libero scambio del paese, da modellare su Singapore e Dubai. Doveva anche essere un nuovo centro per le industrie tecnologiche di fascia alta che avrebbero guidato l’innovazione indigena e svezzato la Cina dalla sua dipendenza dalla tecnologia straniera.

Come parte di un blitz di propaganda per celebrare il terzo anniversario del suo lancio, il governo sta pubblicizzando Lingang come un enorme successo, citando i miliardi di dollari di investimenti che ha attirato. In effetti, il successo di Lingang aggiungerebbe un altro fiore all’occhiello di Xi in vista di un importante congresso del Partito Comunista il mese prossimo, quando è ampiamente previsto che si assicurerà un terzo mandato senza precedenti.

Eppure il futuro di Lingang come nuova Silicon Valley cinese rimane tutt’altro che certo, nonostante l’esperienza del Partito Comunista nella costruzione di parchi tecnologici e zone commerciali speciali per attirare investimenti e guidare l’apertura della Cina. Con il rallentamento dell’economia domestica e il peggioramento delle tensioni geopolitiche che hanno martellato il settore tecnologico cinese, è probabile che Lingang abbia difficoltà ad attrarre capitali privati ​​e talenti.

Lingang, a 90 minuti d’auto dal centro di Shanghai, è stata in grado di attrarre un totale di 62 miliardi di dollari in circa 300 cosiddetti progetti dell’industria di frontiera come la produzione di chip e i veicoli elettrici, secondo i resoconti dei media statali, grazie alle basse tasse, alle restrizioni allentate sul commercio transfrontaliero e sui flussi di denaro e la vicinanza al porto per container più grande del mondo.

Con l’eccezione di Tesla Inc., tuttavia, che ha aperto la strada alla sua nuova Gigafactory a Lingang nel 2019, i maggiori investitori nell’hub sono per lo più nomi nazionali come Semiconductor Manufacturing International Corp, società di intelligenza artificiale SenseTime Group Inc. e Titano della batteria per veicoli elettrici Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Le grandi multinazionali sono in gran parte assenti dall’elenco dei principali investitori a causa dei crescenti sforzi degli Stati Uniti per frenare gli investimenti americani nella tecnologia cinese.

Al giorno d’oggi, Lingang rimane in gran parte una città fantasma, poiché quei nomi di tendoni tecnologici sono per lo più basati sulla periferia di Lingang. La città stessa manca ancora del tipo di scienziati e ingegneri che sta cercando di attirare a causa della carenza di infrastrutture e servizi di base come appartamenti, scuole e trasporti pubblici. Molti di coloro che lavorano a Lingang, per lo più operai e dirigenti in loco, vivono vicino alle loro fabbriche o nei distretti vicini.

In una recente visita organizzata dal governo, Lingang – scrive The Bloomberg- somigliava ancora a una vasta area industriale con ferventi lavori in corso e pochi pedoni. Accanto al fulcro della città – un gigantesco lago artificiale circolare che misurava più di 780 campi da calcio – un’arteria fiancheggiata da alberi appena piantati, prati e complessi commerciali di acciaio e vetro di pochi piani era quasi priva di traffico.

A dire il vero, Shanghai ha esperienza nella trasformazione di aree remote di terra in centri commerciali in forte espansione. Pudong, l’area a est della città, si è evoluta da risaie nel distretto finanziario più importante della Cina dopo tre decenni di sviluppo. Contiene anche Zhangjiang, un parco tecnologico sede di grandi multinazionali.

Shanghai ha fissato un obiettivo ambizioso per Lingang: entro il 2025 ospiterà oltre 1.000 aziende high-tech, 100 istituti di ricerca e sviluppo sponsorizzati dall’azienda e otto laboratori competitivi a livello internazionale. Il valore della sua industria dei chip supererà i 100 miliardi di yuan ($ 14). miliardi), un aumento di 10 volte rispetto al 2021.

La sfida per Lingang è senza dubbio più grande di prima, quando la crescita economica della Cina era in lacrime e le relazioni con l’estero erano meno ostili.

Una priorità assoluta è costruire più appartamenti e servizi per ospitare circa 800.000 residenti entro il 2025, secondo le dichiarazioni del governo e dei media statali. Quasi 2 milioni di metri quadrati di terreno sono stati destinati allo sviluppo residenziale solo quest’anno, rappresentando un terzo della nuova offerta totale di terreni per l’edilizia residenziale privata a Shanghai nel 2022.

Per attirare ulteriormente i talenti, il mese scorso le autorità hanno anche abbassato la soglia per l’acquisto di proprietà. Ancora più importante, il governo ha affermato che avrebbe concesso l’importantissimo “hukou” – permessi di soggiorno che erano stati tradizionalmente utilizzati dai responsabili politici come strumento per regolare la circolazione dei cittadini – ai laureati con titoli di studio avanzati delle migliori università locali.

Tentando di affrontare le preoccupazioni sulla connettività, il governo della città si è impegnato ad estendere la sua rete di trasporto pubblico ai suoi sobborghi, incluso Lingang, che attualmente si collega alla metropoli con una sola stazione su una linea della metropolitana. È in progetto una ferrovia di 26 km che collegherà il sobborgo con l’aeroporto internazionale di Pudong.

“Lingang potrebbe avere il potenziale per essere trasformato in un centro tecnologico a lungo termine. Ma è un compito arduo, è semplicemente troppo lontano”, ha affermato Pan Jiang, direttore generale dell’hedge fund Kandao Asset Management Co. con sede a Shanghai, che si recava spesso a Lingang per giocare a golf, fino all’inizio di quest’anno, quando le 18 buche corso è stato rilevato dal governo per la riqualificazione.