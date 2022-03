La Russia usa missili ipersonici in Ucraina

Mosca lancia missili ipersonici e missili cruise per colpire obiettivi militari in Ucraina.

Il Ministero della Difesa della Russia ha annunciato di avere usato missili cruise e ipersonici in Ucraina. Navi russe stanziate nel Mar Nero e nel Mar Caspio hanno lanciato i cruise. Aerei nei cieli della Crimea hanno lanciato i missili ipersonici. Il generale maggiore Igor Konashenkov è il portavoce del Ministero della Difesa russo. Ha spiegato che il missile ipersonico Kinzhal ha colpito un deposito di carburante a Kostiantynivka, vicino alla città portuale di Mykolaiev, sul Mar Nero. I cruise, ha aggiunto il portavoce, hanno invece colpito l’impianto di Nizhyn dove si riparano veicoli militari con armamenti danneggiati in battaglia. E’ la seconda volta che la Russia usa un missile ipersonico Kinzhal. E’ un’arma potente in grado di colpire un obiettivo a 2000 km di distanza e viaggia a una velocità 10 volte superiore a quella del suono. La Russia, come avevo scritto in questo post, ha sperimentato lo scorso 4 ottobre i missili ipersonici, lanciando uno di questi nell’area dell’artico. Vladimir Putin aveva detto a dicembre che la Russia è leader globale nei missili ipersonici, definendoli difficili da tracciare e intercettare a causa della loro velocità, manovrabilità e altezza. Il presidente russo li ha chiamati “arma ideale”, grazie alla loro abilità di superare i sistemi di difesa aerea. La Russia ha usato i missili ipersonici per la prima volta nel corso della campagna siriana del 2016.