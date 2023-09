La regione caucasica rischia l’escalation della guerra

Il lancio di un intenso fuoco di artiglieria da parte dell’Azerbaigian nella regione del Nagorno-Karabakh ha sollevato il timore che un altro conflitto su vasta scala con l’Armenia potrebbe essere in corso, meno di tre anni dopo una guerra che ha ucciso più di 6.000 persone. Il Nagorno-Karabakh, con una popolazione di circa 120.000 abitanti, è una regione di etnia armena dell’Azerbaigian che è stata un punto critico dopo il crollo dell’Unione Sovietica. La regione e gli ampi territori circostanti passarono sotto il controllo delle forze etniche armene appoggiate dall’esercito armeno alla fine della guerra separatista del 1994. L’Azerbaigian ha riconquistato i territori e parti dello stesso Nagorno-Karabakh nei combattimenti del 2020. Quest’ultima guerra si è conclusa con un accordo per il dispiegamento di forze di pace russe nella regione, ma le tensioni sono aumentate da dicembre, quando l’Azerbaigian ha iniziato a bloccare la strada che collega il Nagorno-Karabakh con l’Armenia vera e propria. Il fuoco di artiglieria che l’Azerbaigian definisce una “operazione antiterroristica” è iniziato poche ore dopo che quattro soldati e due civili erano stati uccisi da mine che, a suo dire, erano state piazzate da sabotatori armeni.

Il montuoso Nagorno-Karabakh ha un’importanza culturale significativa sia per gli armeni che per gli azeri. Aveva un sostanziale grado di autonomia all’interno dell’Azerbaigian quando faceva parte dell’Unione Sovietica. Con il deterioramento dell’URSS, scoppiarono disordini separatisti armeni, che si trasformarono poi in una guerra su vasta scala dopo il crollo dell’Unione Sovietica. La maggior parte della popolazione azera fu cacciata alla fine dei combattimenti nel 1994. Poi, durante i combattimenti del 2020, circa 90.000 armeni furono sfollati, alcuni di loro incendiarono le loro case prima che gli azeri potessero reinsediarsi. La forza di pace russa aveva il compito di garantire che la strada che porta in Armenia, chiamata Corridoio Lachin, rimanesse aperta. Ma è stato per lo più bloccato da dicembre poiché l’Azerbaigian ha affermato che gli armeni contrabbandavano armi e conducevano l’estrazione illecita di risorse. Ciò ha portato una grave carenza di cibo nel Nagorno-Karabakh e le accuse armene secondo cui l’Azerbaigian mirava a un genocidio per fame.