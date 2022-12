By

Standing ovation al Congresso Usa per Zelensky che va in visita a Washington. Come ha reagito la Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Joe Biden alla Casa Bianca e poi è intervenuto al Congresso degli Stati Uniti. Visibilmente emozionato, Zelensky ha ottenuto un risultato importante: rafforzare la fiducia del suo popolo e la volontà di resistere all’attacco russo.

La reazione russa alla visita di Zelensky a Washington non si è fatta attendere.

La portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, ci è andata giù pesante e ha definito Zelensky il figlio di p. dell’Occidente.

Più cauto Vladimir Putin che ha dichiarato che le guerre finiscono sempre con un negoziato. Il presidente russo ha anche detto di volere la fine del conflitto in Ucraina. “Prima finisce e meglio è”, ha detto durante una conferenza stampa.

Segnali di nervosismo da una parte e di apertura dall’altra. Le reazioni diverse del ministero degli esteri e del capo del Cremlino sembrano segnare una frattura nella condotta politica di Mosca. A sentire la Zakharova sembra non ci siano possibilità di finire il conflitto, mentre Putin sembra che la pensi diversamente.

Anthony Blinken non si fida di Putin. Il segretario di Stato Usa ha dichiarato che la Russia in realtà non ha alcuna volontà di negoziare. L’America, quindi, ritiene più realistica la linea espressa dalla portavoce del ministro degli Esteri.

Cosa succede in Ucraina

A Washington, Zelensky è stato accolto da un’ovazione durante il suo ingresso e discorso al Congresso. Il colloquio con Biden è andato bene e i due leader hanno mostrato perfetta sintonia, tanto che il presidente americano ha confermato l’invio dei missili Patriot.

Sono strumento di difesa, ha specificato Biden, e servono a rafforzare la difesa ucraina. La Casa Bianca ha detto no a missili di lunga gittata, come hanno richiesto i militari di Kiev, perché si vuole evitare attacchi sul territorio russo.

La visita americana di Zelensky è stata breve. E’ arrivato nel pomeriggio a Washington dove c’era ad accoglierlo Joe Biden e la moglie. Dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa si è diretto a Capitol Hill dove ha tenuto il suo discorso. In tarda serata è ripartito. Si è fermato in Polonia per incontrare il presidente Duda.

Il discorso di Zelensky a Washington