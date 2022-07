La proposta di Draghi che ha fatto arrabbiare Putin

Mentre a Roma si discuteva sul futuro del governo di Mario Draghi, a Mosca si preparava una risposta alla proposta che il premier italiano ha lanciato nell’ultimo G7 in Germania. L’idea del Price Cap, un tetto all’aumento dei prezzi energetici, non è piaciuta in Russia. Tanto che il vice primo ministro, Alexander Novak, ha detto in televisione che la Russia non fornirà più petrolio sui mercati mondiali se entra in vigore il meccanismo del Price Cap.