La Polonia è pronta a entrare nel conflitto ucraino?

Il giallo delle dichiarazioni dell’ambasciatore polacco in Francia. Polonia potrebbe entrare nel conflitto se l’Ucraina non riuscisse a difendersi. Vero o fake news?

La Polonia non avrebbe “altra scelta” che “entrare nel conflitto” in Ucraina se il paese dilaniato dalla guerra non riuscisse a difendersi. Lo ha detto l’ambasciatore di Varsavia in Francia secondo quanto riporta il britannico Dailymail.

Jan Emeryk Rościszewski, ambasciatore polacco a Parigi, ha affermato che la Polonia dovrebbe entrare in guerra se l’Ucraina non riuscisse a difendersi dalla Russia perché le basi della sua “civiltà e cultura” sarebbero minacciate. Le affermazioni del diplomatico russo sono state rilasciate in un’intervista al canale televisivo francese LCI.

L’Ambasciatore ha detto che: ‘Non sono la NATO, la Polonia o la Slovacchia che stanno aumentando la pressione, ma la Russia, che ha invaso l’Ucraina. «La Russia, che si sta impossessando dei suoi territori. Russia, che sta uccidendo la sua gente. E la Russia, che sta rapendo bambini ucraini”. ‘Pertanto, o l’Ucraina difenderà la sua indipendenza oggi, o dovremo entrare in questo conflitto. ‘Perché i nostri valori principali, che erano alla base della nostra civiltà e della nostra cultura, saranno minacciati. Pertanto, non avremo altra scelta che entrare nel conflitto.’

Ma l’ambasciata polacca in Francia ha accusato alcuni media per aver riportato un riferimento di Rościszewski al coinvolgimento diretto della Polonia nel conflitto.

L’ambasciata ha rilasciato una dichiarazione che diceva: ‘Durante una conversazione di trenta minuti con l’editore, l’ambasciatore Rościszewski ha sostenuto la necessità che gli alleati sostengano l’Ucraina. Ha anche parlato della minaccia che la Russia rappresenta per l’Europa e per i valori europei.

‘Un attento ascolto dell’intera conversazione rende chiaro che non c’è stato alcun annuncio del coinvolgimento diretto della Polonia nel conflitto, solo un avvertimento sulle conseguenze che una sconfitta ucraina potrebbe avere: la possibilità di un attacco russo, o il coinvolgimento di più Paesi europei dell’Europa centrorientale: gli Stati baltici e la Polonia.’

La scorsa settimana la Polonia ha annunciato che avrebbe fornito all’Ucraina aerei da combattimento MiG-29 entro “quattro-sei” settimane.

Ha già inviato 14 carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca e si è offerta di inviare gli aerei da combattimento già poche settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.