La Polonia consegna i jet da combattimento all’Ucraina

È il primo paese della Nato a farlo. La Polonia consegna nei prossimi giorni quattro jet all’Ucraina.

In un contesto sempre più complicato come il fronte ucraino, la Polonia del presidente Andrzej Duda ha deciso di consegnare quattro Mig, jet da combattimento dell’era sovietica, all’Ucraina. È il primo Stato membro della Nato a fare il passo di fornire aerei all’esercito di Kiev. La scelta segue quella dei carri armati Leopard al centro di un forte scontro politico.

Varsavia ora auspica che anche altri paesi seguano il suo esempio. Tuttavia, gli analisti ritengono che i jet da combattimento non siano decisivi nella guerra. Hanno il ruolo di potenziare la difesa aerea ucraina ma non fanno la differenza nel conflitto. La grande questione legata direttamente ai jet è l’addestramento degli ucraini a condurre questi aerei. Il completamento del ciclo formativo è molto lungo. Pertanto non conviene in questa fase che l’esercito ucraino riceva altri jet da paesi Nato. A Kiev non saprebbero che farsene. L’Ucraina aveva chiesto la consegna dei più moderni caccia F-16.