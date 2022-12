Joe Biden prova a riguadagnare terreno dopo gli anni di Trump e a far sentire la presenza americana in Africa dove Cina e Russia stanno aumentando la loro influenza.

Gli Stati Uniti hanno ospitato a Washington il vertice di alto livello Usa-Africa. Per tre giorni le leadership africane si sono confrontate con quelle statunitensi sui problemi dell’Africa, sull’economia e la situazione internazionale. La partita africana di Joe Biden comincia da qui. Il presidente Usa ha annunciato un pacchetto di aiuti all’Africa da 55 miliardi di dollari in tre anni. Ha reso noto che gli Stati Uniti firmeranno contratti del valore di 15 miliardi di dollari per investimenti e commercio. Annunci importanti per le orecchie dei leader presenti, soprattutto se si pensa che alcuni paesi sono al collasso economico. E’ girata in queste ore la notizia dell’inflazione in Ghana che ha superato il 50% a novembre. Il Fondo Monetario internazionale ha comunque accettato d erogare un prestito da tre miliardi di dollari al Ghana. Al di là dei proclami, Biden guarda all’Africa come un continente per arginare l’influenza di Cina e Russia. I due giganti lavorano da anni sul continente. Gli Stati Uniti devono invece recuperare terreno dopo la politica dell’American First voluta da Donald Trump, che ha allontanato l’America da molte relazioni internazionali.