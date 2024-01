La nave da crociera più grande del mondo, grande quanto quasi quattro isolati, ha iniziato il suo viaggio inaugurale il 27 gennaio partendo dal porto di Miami.

L’Icon of the Seas, questo il nome, di proprietà Royal Caribbean, è lunga quasi 365 metri da prua a poppa. È larga 70 metri ed è alta 80 metri.

La nave, che sta lasciando il sud della Florida per il suo primo viaggio di sette giorni da un’isola all’altra attraverso i tropici, ha avuto il suo battesimo. Alla “cerimonia” era presente la leggenda del calcio Lionel Messi insieme ai suoi compagni di squadra dell’Inter Miami.

L’icona dei mari:

può trasportare fino a 7.600 passeggeri e 2.350 membri dell’equipaggio

La nave ha:

20 ponti

sei acquascivoli

sette piscine

una pista di pattinaggio sul ghiaccio

un teatro e più di 40 ristoranti, bar e lounge.

Milioni di persone seguono il viaggio di questo gioiello dei mari attraverso gli occhi dei passeggeri, che vivono e trasmettono la loro vita a bordo. Può sembrare un reality show, ma è esattamente quello in cui lo hanno trasformato.

Quando l’Icon of the Seas è stata presentata per la prima volta nell’ottobre del 2022, la nave ha registrato in un giorno e nella stessa settimana il volume più alto nei 53 anni di storia di Royal Caribbean, secondo quanto spiega la compagnia di crociere.

Welcome to the era of icons. Together with @‌intermiamiCF, our Crown and Anchor is right where it belongs — front and center on every jersey all season long. 💪 pic.twitter.com/8xRkmvazgU

— Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) January 25, 2024