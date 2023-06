La missione africana incontra Putin

Una delegazione di Stati africani è andata da Putin per chiedere la fine della guerra in Ucraina.

La guerra in Ucraina deve finire, ha detto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa al leader russo Vladimir Putin. Ramaphosa ha incontrato Putin a San Pietroburgo nell’ambito di una missione di pace con altri sei paesi africani.

Putin ha detto ai leader africani che l’Ucraina ha sempre rifiutato i colloqui. All’incontro di San Pietroburgo, Ramaphosa ha anche chiesto che entrambe le parti scambino i loro prigionieri di guerra e ha affermato che i bambini rimossi dalla Russia dovrebbero essere restituiti a casa.

Putin è stato accusato di crimini di guerra dalla Corte penale internazionale per l’allontanamento forzato di centinaia di bambini ucraini dalle loro famiglie durante l’occupazione russa dell’Ucraina.

Mentre la delegazione africana chiedeva il ritorno dei bambini alle loro famiglie, Putin ha interrotto il loro discorso e ha affermato che la Russia li stava proteggendo.

“I bambini sono sacri. Li abbiamo portati fuori dalla zona del conflitto, salvando loro la vita e la salute”, ha detto. Le Nazioni Unite hanno affermato di avere prove del trasferimento illegale di centinaia di bambini ucraini in Russia.

Ramaphosa ha anche avvertito Putin degli impatti della guerra sull’Africa e ha detto che dovrebbe essere risolta dalla diplomazia.

“La guerra non può continuare per sempre. Tutte le guerre devono essere risolte e prima o poi finire”, ha detto. “E siamo qui per comunicare un messaggio molto chiaro che vorremmo che questa guerra finisse”.

La guerra ha fortemente limitato l’esportazione di cereali dall’Ucraina e di fertilizzanti dalla Russia, il che ha colpito in particolare i paesi africani e ha intensificato l’insicurezza alimentare globale.

Ma Putin ha incolpato l’Occidente per la crisi del grano – non la guerra in Ucraina – poiché ha affermato che solo il 3% delle esportazioni di grano consentite in base a un accordo sponsorizzato dalle Nazioni Unite per garantire il suo passaggio sicuro attraverso il Mar Nero era andato ai paesi più poveri del mondo .

La Russia si è ripetutamente lamentata del fatto che le sanzioni occidentali stanno limitando le proprie esportazioni agricole. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che non c’erano “motivi per estendere” l’accordo sul grano, perché “finora ciò che ci era stato promesso non è stato fatto”.

Putin ha elogiato quella che ha descritto come la posizione equilibrata dell’Africa sulla guerra, che la Russia continua a definire una “operazione militare speciale”.

La delegazione africana, composta da rappresentanti di Sudafrica, Egitto, Senegal, Congo-Brazzaville, Comore, Zambia e Uganda, è stata specificamente progettata mantenendo un equilibrio politico bilanciato, con membri provenienti da diverse parti dell’Africa con opinioni diverse sul conflitto.

Il Sudafrica e l’Uganda sono visti come inclini alla Russia, mentre lo Zambia e le Comore sono più vicine all’Occidente. Egitto, Senegal e Congo-Brazzaville sono rimasti sostanzialmente neutrali.

I paesi africani hanno visto principalmente il conflitto come uno scontro tra Russia e Occidente.