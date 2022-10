La minaccia velata del generale russo Surokvin

La Russia intensifica i bombardamenti su Kharkiv e decine di città ucraine dove sono state colpite le centrali elettriche. Oltre mille città dell’Ucraina sono rimaste senza luce. I russi sono però in affanno nella regione di Kherson dove hanno annunciato l’evacuazione di civili dalle zone filo-russe. Il generale russo per l’Ucraina, Serghej Surovkin, ha avvertito che nella regione “non sono escluse decisioni difficili”. Il comandante di Putin sul campo ucraino ammette dunque le difficoltà a Kherson ma fa intendere che potrebbe ricorrere a armi più pesanti? Cosa intende Surokvin per decisioni difficili? Si vedranno gli sviluppi nelle prossime settimane. Fatto sta che la guerra in Ucraina sta facendo l’ennesimo cambio di passo. Mosca ha subito la controffensiva ucraina con ripercussioni politiche interne. Ora è in cerca di un riscatto e ha biosgno di mostrare al mondo, e soprattutto ai russi, una grande reazione. Nulla è escluso.