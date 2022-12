La Liberia protesta contro il caro vita

A centinaia sono scesi in piazza in diversi punti della capitale Monrovia per protestare contro il caro vita. La Liberia sta assistendo a un aumento del costo della vita. Il riso, principale alimento del paese, è aumentato, passando da 15$ a 17,5$ per un sacco da 25 kg. Le proteste avvengono pochi mesi prima delle elezioni presidenziali. Il presidente in carica, George Weah già pallone d’oro nel 1995, è il bersaglio delle polemiche promosse dai partiti dell’opposizione. Quest’ultima, rappresentata da un’alleanza di forze politiche guidate dall’Anc è a sua volta divisa al suo interno. Weah è fuori paese dopo un viaggio di 48 giorni che lo ha portato in Qatar, dove ha assistito alle partite del figlio con la nazionale americana, Francia e diversi stati africani.