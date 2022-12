La Francia lascia la Repubblica Centrafricana

Parigi libera il campo a favore della Russia. Dopo il Mali la Francia lascia anche la Repubblica Centrafricana.

Dopo il ritiro dal Mali la Francia lascia anche la Repubblica Centrafricana. Il Ministero della Difesa di Parigi ha ritenuto che non c’era più un senso operativo nel proseguire con la missione a causa degli attriti con il governo di Bangui. Quest’ultimo ha avviato una collaborazione con il gruppo Wagner sostenuto dai russi. Per la Repubblica Centrafricana sono consulenti militari mentre Onu, Usa e Europa li considerano mercenari sul libro paga di Mosca. Così il governo francese ha deciso di riportare a casa i 47 militari rimasti nel paese, interrompendo la cooperazione con il paese africano. La Francia ha abbandonato nel giro di un anno l’area sub sahariana dove si era impegnata per arginare l’avanzata dell’integralismo islamico. Il vuoto lasciato dai francesi viene colmato dalla Russia che trova la strada libera per rafforzarsi in Africa. I mercenari del gruppo Wagner sono presenti in Mali, Burkina Faso e Repubblica Centrafricana, oltre a operare nella regione occidentale del continente.