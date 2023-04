La Finlandia ai conservatori. Sconfitta Sanna Marin

By

La giovane premier Sanna Marin, socialdemocratica, non ce la fa. La Finlandia ai conservatori.

Il primo ministro finlandese Sanna Marin ha perso. La speranza di un secondo mandato per la giovane presidente del centro-sinistra finlandese è svanita dopo lo scrutinio. Il suo partito è risultato destinato alla sconfitta dai due oppositori conservatori in una corsa a tre estremamente serrata per il controllo del parlamento.

Il Partito della Coalizione Nazionale di centrodestra ha trionfato con circa il 97,7% dei voti scrutinati, ottenendo il 20,7%. Subito dopo il partito populista di destra “I finlandesi” con il 20,1%, mentre i socialdemocratici hanno ottenuto il 19,9%.

Con i primi tre partiti che ottengono ciascuno circa il 20% dei voti, nessun partito è in grado di formare un governo da solo. Oltre 2.400 candidati di 22 partiti erano in lizza per i 200 seggi nel parlamento del paese nordico.

“Sulla base di questo risultato, i colloqui sulla formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del National Coalition Party”, ha dichiarato il leader del partito Petteri Orpo, rivendicando la vittoria circondato dai sostenitori.

Marin, che all’età di 37 anni è uno dei leader più giovani d’Europa, ha ricevuto elogi per la gestione della pandemia di COVID-19 da parte del suo gabinetto e per il suo ruolo di primo piano, insieme al presidente Sauli Niinistö, nel sostenere l’adesione della Finlandia alla NATO. Il suo sostegno vocale all’Ucraina nell’ultimo anno ha aumentato la sua visibilità internazionale.

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina ha spinto la Finlandia a cercare l’adesione alla NATO nel maggio 2022, né la storica decisione di abbandonare la politica di non allineamento della nazione né la guerra sono emerse come questioni importanti della campagna. La Finlandia condivide un lungo confine terrestre con la Russia.

Oltre all’economia finlandese, altre questioni discusse dai partiti durante la campagna elettorale sono state l’aumento del debito del governo, il cambiamento climatico, l’istruzione, l’immigrazione e i benefici sociali.