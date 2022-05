Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine scrive in un servizio da Mosca che la crisi economica della Russia è iniziata. Il peso delle sanzioni si fa dunque sentire. I russi riescono ancora a mantenere una certa stabilità grazie a interventi statali e utilizzo delle scorte. Un aiuto arriva dai proventi petroliferi e del gas. Tuttavia, scrive la corrispondente del giornale tedesco, la situazione per Mosca è insostenibile nel breve e medio periodo. La Russia in questi mesi assisterà al declino economico. Un colpo duro è arrivato ieri dall’embargo sul petrolio deciso dall’Ue, che si aggiunge alle sanzioni imposte in questi mesi.