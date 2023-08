Migliaia di sfollati a causa delle violenze tra gang. La crisi di Haiti continua dall’assassinio del presidente Moise nel 2021.

Un’ondata di violenza in alcune parti della capitale di Haiti nell’ultima settimana ha spinto più di 3.000 persone a fuggire dalle loro case. Più della metà degli sfollati interni a Port-au-Prince “ha dovuto lasciare i propri alloggi temporanei nelle comunità ospitanti” per i siti improvvisati dove le condizioni sono “estremamente terribili”, ha dichiarato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). L’agenzia stima che quasi 200.000 persone siano sfollate in tutta la nazione caraibica, con la più alta concentrazione nella capitale, dove negli ultimi mesi hanno infuriato aspri combattimenti tra bande armate e la violenza è salita alle stelle. La violenza delle bande è aumentata ad Haiti, in particolare dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021, che ha creato un vuoto di potere, e il sistema governativo praticamente inesistente del paese ha reso più difficile il contenimento degli attacchi. Ma alla fine del mese scorso, il Kenya ha dichiarato di essere pronto a guidare una “forza multinazionale” ad Haiti – a condizione che la missione ottenga un mandato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – per aiutare ad addestrare e assistere la polizia haitiana per “ripristinare la normalità”.