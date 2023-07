La città della Norvegia che offre il trasporto gratuito

I residenti a Stavanger possono ora ottenere corse gratuite su autobus, treni e traghetti locali tramite un’app mobile.

La capitale norvegese del petrolio è l’ultima di alcune città europee ad offrire il trasporto pubblico completamente gratuito.

Stiamo parlando di Stavanger – la quarta città più grande della nazione, parte di un’area metropolitana di poco meno di 320.000 residenti – che il 3 luglio ha lanciato un’app che concede biglietti gratuiti per qualsiasi corsa pubblica ai residenti del comune. Ancor prima dell’introduzione, 40.000 persone si erano già iscritte, creando un account per scaricare biglietti per autobus, treni e traghetti locali che servono le isole che punteggiano la costa. Un biglietto per autobus e treno per adulti costa regolarmente 42 corone ($ 4) per un’ora di viaggio.

Sebbene l’esperimento di transito gratuito di Stavanger non sia affatto il primo in Europa, la scelta della città è comunque sorprendente. Da tempo nota come il cuore dell’enorme industria petrolifera e del gas norvegese, Stavanger sta ora cercando di diventare la “capitale energetica” della Norvegia, un ruolo più ampio che include l’energia rinnovabile, in particolare le turbine eoliche che sostituiscono le piattaforme petrolifere offshore. I servizi gratuiti di Stavanger sono in una certa misura una vetrina politica che dimostra la transizione verde della città, un passo fondamentale in un piano per aumentare la quota modale per i viaggi attivi e il trasporto pubblico al 70% di tutti i viaggi in città.

La policy è attualmente in fase sperimentale. La città ha stanziato 200 milioni di corone (18,7 milioni di dollari) in ulteriori sussidi tariffari, un importo che secondo le stime del comune pagherà le tariffe di tutti coloro che utilizzano l’app per circa un anno. Quando tale somma sarà esaurita e se il programma sarà considerato un successo, saranno necessari ulteriori finanziamenti. Per estendere tale finanziamento, la città chiede agli utenti di scaricare i biglietti uno per uno sull’app. La registrazione richiede un codice bancario e una prova della residenza locale. Anche i pendolari possono richiedere gli abbonamenti.