Partenariato strategico e memorandum sulla Belt and Road Initiative. È quanto emerso dall’incontro tra Xi Jinping è il presidente argentino Alfredo Fernandez in occasione delle Olimpiadi invernali. L’Argentina ha aderito alla Via della Seta cinese attraverso un memorandum d’intesa sottoscritto dai due leader. A Pechino Xi e Fernandez hanno anche firmato un partenariato per la cooperazione in diversi settori strategici, tra i quali anche quello aerospaziale. Il leader cinese ha colto l’occasione per ricordare i 50 anni di relazioni amichevoli e scambi commerciali tra Cina e Argentina.