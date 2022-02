Le forze armate ucraine e i gruppi di difesa continuano a combattere e a mettere in difficoltà i russi. Tuttavia l’arrivo di altre migliaia di militari inviati da Vladimir Putin sta esercitando una forte pressione sulla capitale dell’Ucraina. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha spiegato alla Associated Press che la città è circondata totalmente dalle forze russe e ogni via di fuga è stata bloccata. Il sindaco ha anche detto che sono in corso raid aerei e si prepara un’altra notte di attacchi.