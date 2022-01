E’ uscito il 21 gennaio “Simply A One-Eyed Jack”, l’ultimo album di John Mellecamp, ex cougar, grande rock singer dell’Indiana. L’album ci regala subito una sorpresa, anzi tre a dire il vero: ci sono tre brani insieme a Bruce Springsteen. Il primo, Wasted days, era stato pubblicato a fine 2021. L’album ha altri due grandi pezzi insieme al Boss: Did You Say Such A Thing” e “A life full of rain”.

John Mellecamp è uno dei più grandi rocker americani e non ha certo bisogno di presentazioni. Sulla scena da 40anni, Mellecamp ha al suo attivo decine di album e ha raccontato la storia dell’America rurale. Con Springsteen aveva già suonato sul palco in diverse occasioni. Ora arriva per la prima volta anche la collaborazione in sala d’incisione.

Cinque dischi da ascoltare di John Mellecamp

Ecco i titoli delle canzoni:

1.I Always Lie To Strangers

2. Driving In The Rain

3 I Am A Man That Worries

4 Streets Of Galilee

5 Sweet Honey Brown

6 Did You Say Such A Thing (con Bruce Springsteen)

7 Gone So Soon

8 Wasted Days (con Bruce Springsteen)

9 Simply A One-Eyed Jack