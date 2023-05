Jihadisti uccidono 33 civili in Burkina Faso

Sono 33 i civili uccisi in un attacco di sospetti estremisti islamici in un villaggio nell’ovest del Burkina Faso. L’uccisione delle vittime dell’attacco al villaggio di Youlou nella provincia di Mouhoun è stato annunciato in un comunicato stampa. Il governatore provinciale Babo Pierre Bassinga ha definito l’attacco “codardo e barbaro”. Ha dichiarato che l’attacco è avvenuto intorno alle 17:00. mentre i residenti erano al lavoro nei loro campi accanto al fiume Mouhoun. Il governatore ha detto che sono in corso azioni di sicurezza per contrastare gli estremisti. Bassinga ha esortato la popolazione ad aumentare la vigilanza ea collaborare con le forze di sicurezza.