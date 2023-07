Italia e Vietnam rafforzano le relazioni bilaterali

Il presidente vietnamita in visita di Stato in Italia. Incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

La visita di Stato del presidente vietnamita Vo Van Thuong rafforza le relazioni tra Italia e Vietnam. Thuong ha incontrato a Roma sia il presidente Sergio Mattarella sia la premier Giorgia Meloni. I due Paesi hanno avviato relazioni diplomatiche nel 1973 e hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica nel 2013. Durante la visita a Palazzo Chigi, sono stati firmati due accordi. Il primo è un Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, il secondo è un Programma esecutivo di collaborazione culturale. Il presidente Thuong e Giorgia Meloni si sono impegnati nel proseguire la collaborazione in atto sui fronti economico-commerciale, energetico, culturale, scientifico e di sicurezza. Meloni e il presidente vietnamita hanno anche parlato degli impatti della guerra in Ucraina su scala regionale e globale, compreso l’Indo-Pacifico, in particolare in termini di stabilità e di sicurezza alimentare ed energetica. Il volume d’affari tra i due paesi ha raggiunto i 6,2 miliardi di euro nel 2022 e oggi i settori trainanti sono quelli legati alla tecnologia e alle industrie creative. L’Italia conta circa 150 imprese attive in Vietnam.