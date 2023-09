Israele: la protesta dei rifugiati eritrei

Scontri tra manifestanti eritrei e polizia israeliana.

Scontri a Tel Aviv tra manifestanti eritrei e polizia israeliana. Gli eritrei, rifugiati e richiedenti asilo, hanno organizzato sabato 2 settembre una protesta davanti alla sede diplomatica del loro paese in occasione di un evento culturale previsto nell’ambasciata di Asmara. Sono almeno 140 i feriti tra poliziotti e manifestanti, 14 di questi ultimi sono in gravi condizioni. Scontri anche con connazionali che invece sostengono il governo africano. Gli eritrei contestano il sostegno che il governo israeliano dà al loro paese e al presidente Isaias Afwerki. Le divisioni in Eritrea sul presidente hanno causato una diaspora con migliaia di persone fuggite all’estero. Sono almeno 18.000 gli eritrei arrivati in Israele. La maggior parte è entrata illegalmente attraverso la penisola del Sinai egiziana. I rifugiati raccontano di scappare da persecuzioni politiche, rischi per la loro vita, coscrizione militare obbligatoria in paese tra i più repressivi al mondo. L’Eritrea celebra i 30 anni di indipendenza dall’Etiopia.