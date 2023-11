Israele e Hamas: accordo sul cessate il fuoco temporaneo

Israele e Hamas hanno trovato l’accordo per fermare temporaneamente la guerra che prosegue da sei settimane. Il cessate il fuoco temporaneo, che scatta alle 10 del 23 novembre, serve per la liberazione di dozzine di ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza in cambio della detenzione di palestinesi nelle carceri israeliane.

Nel dettaglio l’accordo prevede 4 giorni di tregua e la liberazione di 50 ostaggi israeliani. In cambio Israele libererà 150 palestinesi dal carcere, inclusi donne e bambini.

Il presidente USA Joe Biden ha espresso soddisfazione per l’accordo.

Invece il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di riprendere l’offensiva israeliana contro Hamas non appena la tregua finirà.

“Siamo in guerra e continueremo la guerra”, ha detto. “Continueremo finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi”.

Si prevedeva che il governo israeliano votasse un piano che avrebbe fermato l’offensiva israeliana a Gaza per diversi giorni in cambio del rilascio di circa 50 dei 240 ostaggi detenuti da Hamas. Israele ha promesso di continuare la guerra finché non distruggerà le capacità militari di Hamas e restituirà tutti gli ostaggi.