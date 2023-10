Israele comincia l’attacco di terra

Carri armati israeliani entrano nella striscia di Gaza. Pesanti bombardamenti e scontri alla frontiera. Israele dice che espanderà le sue operazioni.

Le forze di terra israeliane hanno iniziato l’attacco nella striscia di Gaza. Nel 20esimo giorno di guerra, i carri armati di Israele stanno entrando nel territorio di Gaza e sono in corso combattimenti al confine. L’aviazione ha bombardato Gaza in maniera massiccia. Lo scrive il Times of Israel che cita fonti palestinesi. Per la terza volta in due giorni le forze di terra israeliane sono entrate nella Striscia. Questa volta però Israele annuncia che “sta espandendo le operazioni di terra”. Lo riporta la Bbc. Non sappiamo ancora se è l’annunciata invasione di terra anche se ha tutta l’aria di esserlo. Intanto Hamas ha fatto appello ai palestinesi della Cisgiordania a unirsi nella guerra contro Israele. Jet Usa hanno bombardato depositi di armi in Siria di miliziani sostenuti dall’Iran.

I punti salienti: