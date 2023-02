Intesa tra Iraq e General Electric per sviluppare il settore elettrico

Firmato un memorandum d’intesa per la transizione energetica dell’Iraq con la compagnia Usa General Electric.

Iraq e Stati Uniti collaborano per migliorare l’efficienza energetica del Paese mediorientale. Il ministero iracheno dell’elettricità e la compagnia Usa General Electric hanno trovato l’intesa per sviluppare il settore della produzione elettrica. Grazie a un memorandum d’intesa, Iraq e General Electric lavoreranno insieme per migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la produzione, sostenendo la transizione energetica.

Gli Stati Uniti sono sempre più presenti in Iraq. Se hanno lasciato più libero il campo in Siria, non è così per l’Iraq. E non si tratta tanto di una presenza militare, quanto di una presenza economica e politica, che disturba alcuni settori della società irachena. A gennaio 2022, una bomba è esplosa vicino all’ambasciata americana a Baghdad.

La stabilità dell’Iraq è strategica per Washington. Il paese, a maggioranza sciita ma non filoiraniano, ha un ruolo centrale nel grande gioco mediorientale. Il suo sviluppo, e quindi anche quello energetico, sono l’arma più importante per stabilizzare il Paese.