In viaggio da sé: come andare da Parigi a Amsterdam

Viaggiare da soli ogni tanto ci vuole. Andare da Parigi a Amsterdam con un unico compagno di viaggio: lo zaino.

Uno dei viaggi più affascinanti se vi trovate in giro per l’Europa (Covid permettendo) è quello dalla capitale francese a quella olandese. Paesaggi affascinanti, ricchi di storia, che scorrono dal finestrino di un treno o di un bus.

Come si fa a andare da Parigi a Amsterdam e spendendo poco se si è da soli? E’ una domanda che ricorre spesso tra i viaggiatori vagabondi sempre alla ricerca di nuove mete.

Cinque cose da fare a Amsterdam

Andare da Parigi a Amsterdam non è solo una questione di spostamento da due città ricche di cultura e di fascino. E’ anche un’esperienza mistica nel cuore dell’Europa, un passaggio a nord-ovest che ci emoziona tanto con la verde campagna quanto con l’urbanizzazione.

Se si viaggia da sé si ha il tempo per osservare, riflettere, parlare a se stessi come capita di rado nel trambusto della vita quotidiana. Ci fa migliorare e crescere. E ci insegna a guardare le cose con occhi diversi. Appena posso mi dedico a un viaggio da solo. Fosse anche di un solo giorno. Prendere il treno e andare e tornare in giornata in una città che non si vede da tempo. Come andare a trovare vecchi amici.

Ma come si fa a andare da Parigi a Amsterdam ? Ecco alcuni suggerimenti. Li ho provati personalmente nei miei viaggi accompagnato solo dal mio zaino.

In treno

Continua a essere il modo migliore per spostarsi tra le due capitali europee. I treni da prendere sono quelli del Thalys. E’ il gruppo ferroviario più importante dell’Europa centro-settentrionale. La società Thalys è nata da una partnership tra le compagnie ferroviarie nazionali di Germania (Deutch Bahn), Belgio (Sncb) e Francia (Sncf).

Thalys gestisce i treni ad alta velocità che attraversano l’Europa occidentale. Costo niente male se si viaggia da soli: da 60 a 140 euro il biglietto per coprire in circa tre ore i 431 km che separano Parigi da Amsterdam.

Partenza dalla stazione parigina Gare de Lyon e arrivo a Amsterdam Centraal. Prenotando con un buon anticipo si possono trovare prezzi bassi (anche sui 50 euro).Tutte le info a questo link.

In Bus

Per chi volesse divertirsi e ha un sacco di tempo a disposizione, consiglio l’esperienza del bus che collega Parigi con Amsterdam. La compagnia Blablacar bus è operativa e i costi sono bassi. Le info le trovi qui

C’è un pullman, per esempio, che parte da Parigi alle 12.35. Ritrovo al civico 210 Quai de Bercy. In 7 ore e 3 cambi (e 62 euro) ti porta a Amsterdam (data presunta 19.35).

Ecco la road map del viaggio in pullman:

Durata 7h, 3 cambi

12:35 – Paris – Bercy Seine

210 Quai de Bercy, 75012 Paris Map

3h 50m

WiFi

Toilettes

Presa elettrica

2 bagagli a mano

1 bagaglio da stiva di 20 kg

16:25 Bruxelles – Midi

Rue de France 85, 1060 Saint-GillesMap

24m per cambiare stazione

16:49 Bruxelles-Midi

46m IC 2015

17:35 Antwerpen-Centraal

9m per la coincidenza

17:44 Antwerpen-Centraal

1h 5m IC 9255

18:49 Rotterdam Centraal

6m per la coincidenza

18:55 Rotterdam Centraal

40m ICD 1053

19:35 Amsterdam-Centraal- arrivo

Non spaventatevi perché ci sono anche occasioni di bus con prezzi da 28 euro, stesso tempo e stesso tragitto. Potete trovare le info qui: .

Ho provato negli anni scorsi personalmente queste diverse soluzioni. I treni Thalys sono naturalmente il top.

Ma anche il viaggio in pullman non è male. Serve pazienza, allenamento e soprattutto poesia.

E’ bellissimo pensare di attraversare e ritrovarsi in tante città, anche se per poco tempo e di passaggio.

Ernest Hemingway o Francis Scott Fitzgerald avrebbero adorato questa possibilità e avrebbero scritto riflessioni nei loro diari immergendo lo sguardo dai finestrini e osservando i luoghi di cambio.

Auto

Il viaggio è più costoso e conviene affrontarlo insieme a altri. Sono circa 510 km e ci vogliono 5 ore e 30 minuti, traffico permettendo. Costa circa 70 euro tra carburante e pedaggi. Se poi noleggiate l’auto i costo lievitano. Trovate tutto qui sul sito Michelin: https://www.viamichelin.it/web/Itinerari/Itinerario-Parigi-75000-Ville_de_Paris-Francia-verso-Amsterdam-1011-Noord_Holland-Paesi_Bassi