Cambio di passo per la strategia globale dell’Alleanza Atlantica. Il Vertice Nato di Madrid in pillole.

La Russia è una minaccia globale. La Cina è la sfida. E’ questa la sintesi del nuovo documento strategico della Nato, approvato nel vertice di Madrid. Lo Strategic Concept cambia il passo dell’Alleanza Atlantica nei teatri globali e riporta il mondo a uno scenario da guerra fredda.

Il documento sancisce l’allargamento a est dell’alleanza militare e un maggiore dispiegamento di mezzi militari e uomini in diversi Paesi europei, tra cui l’Italia.

Allargamento a est

Svezia e Finlandia entrano nella Nato. Il nodo turco è stato sciolto dopo l’incontro tra Recep Tayyp Erdogan e i premier dei due Paesi scandinavi. Il presidente della Turchia ha accettato la proposta di sbloccare il veto in cambio della consegna di 33 terroristi curdi del Pkk.

Svezia e Finlandia nella Nato: nasce il nuovo fronte antirusso

Gli Stati membri possono così cominciare la procedura di adesione di Stoccolma e Helsinki. A Mosca hanno replicato alla decisione definendola destabilizzante. Per il Cremlino, l’ingresso nella Nato dei due Paesi rende l’Europa meno sicura.

Più presenza militare

Lo Strategic Concept prevede di potenziare la presenza militare in Europa. In Polonia sarà realizzata una nuova base militare e strategica. Previsto un massiccio dispiegamento di forze in Romania. Aumento dei contingenti anche in Italia, Germania e Spagna.

A questo riguardo, Joe Biden ha detto al vertice Nato che rafforzerà la presenza militare americana in Italia e Germania. In particolare è previsto un gruppo di 65 soldati da dispiegare in Italia. E’ un’unità del battaglione di difesa aerea a corto raggio stanziato in Germania. Draghi ha spiegato che sono pronti a intervenire 8000 soldati italiani, mentre altri 2000 si trovano già in Bulgaria e Romania.

Al vertice Nato hanno partecipato anche gli alleati dell’Occidente nell’Indo-Pacifico: Giappone, Australia, Corea del Sud e Nuova Zelanda. Critica la Cina.