Il summit per l’Amazzonia

Il Brasile è fiducioso che il vertice porti proposte per migliorare la situazione climatica. I leader dell’Amazzonia riuniti in un summit per la lotta al cambiamento climatico.

I leader della nazione della foresta pluviale amazzonica si sono incontrati l’8 agosto per la prima volta dopo 14 anni per trovare un terreno comune per alimentare lo sviluppo economico proteggendo al contempo un ecosistema vitale per la battaglia contro il cambiamento climatico.

Per due giorni, 8 e 9 agosto, si riuniscono nella città brasiliana di Belem i membri dell’Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica, un’alleanza nata 45 anni fa che si è riunita solo tre volte prima. Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato di sperare che il vertice lo sproni a iniziare a intraprendere azioni di vasta portata ed efficaci.

L’Amazzonia si estende su un’area grande il doppio dell’India e due terzi di questa si trovano in Brasile. Altri sette paesi e un territorio condividono il restante terzo. Sono presenti anche i presidenti di Colombia, Perù e Bolivia, oltre al primo ministro della Guyana, al vicepresidente del Venezuela e ai ministri degli Esteri del Suriname e dell’Ecuador.

La massiccia distruzione della foresta amazzonica è un disastro climatico e tutti i paesi al vertice hanno ratificato l’accordo sul clima di Parigi, che richiede ai firmatari di fissare obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra. Ma questo è quanto riguarda la loro politica condivisa.

Una questione all’ordine del giorno è la criminalità organizzata in Amazzonia. Poche aree di confine sono sorvegliate seriamente e c’è stata una scarsa cooperazione internazionale poiché i rivali competono per le rotte del narcotraffico. I sequestri di droga sono aumentati in Colombia, Brasile, Bolivia e Perù negli ultimi dieci anni, secondo quanto riportato a giugno dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

I tassi di omicidi nei comuni amazzonici a volte sono il doppio o il triplo della già alta media nazionale, ha affermato Rob Muggah, fondatore dell’Igarape Institute, un think tank incentrato sulla sicurezza. I trafficanti si sono diversificati in attività come la “narco-deforestazione” – il riciclaggio dei profitti del traffico in terra per l’agricoltura – così come il finanziamento e la logistica per la prospezione illegale dell’oro che devasta la foresta e avvelena i corsi d’acqua, secondo il rapporto UNODC.

È il secondo tentativo di Lula di formare un blocco amazzonico. Ci ha provato quando si è tenuto l’ultimo vertice amazzonico nel 2009, durante la sua prima presidenza, ma è stato raggiunto da un solo altro presidente della regione, Bharrat Jagdeo della Guyana.

L’evento affronterà anche il modo in cui i paesi impediranno all’Amazzonia di raggiungere un punto critico, in cui l’ex foresta rilascia anidride carbonica fuori controllo. Secondo alcuni scienziati, ciò accadrà quando il 20-25% della foresta sarà distrutto. Il conseguente calo delle precipitazioni trasformerebbe più della metà dell’Amazzonia in savana tropicale, con un’immensa perdita di biodiversità.

Gli impegni per la protezione delle foreste finora sono stati disomogenei. Il Brasile e la Colombia si sono impegnati a fermare completamente la deforestazione entro il 2030, ma altri paesi sono riluttanti a seguirlo.

Gli obiettivi degni di nota includono:

— BRASILE: Lula ha detto che creerà 14 nuovi territori indigeni e ne ha già creati sei. Ha anche affermato che ripristinerà l’impegno ufficiale del Brasile per il clima, riducendo del 37% le emissioni entro il 2025 rispetto al 2005, che era stato indebolito sotto il suo predecessore. Ma è solo una promessa e non è stata formalizzata.

— COLOMBIA: il governo del presidente Gustavo Petro ha definito una strategia trentennale per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050 e ridurre i gas serra del 51%. Ha cercato di posizionarsi come leader negli sforzi globali per il clima e la protezione dell’Amazzonia.

— ECUADOR: il presidente Guillermo Lasso ha dichiarato che guiderà il suo paese attraverso una transizione ecologica a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Entro il 2025, la nazione mira a ridurre la deforestazione per evitare 15 milioni di tonnellate (16,5 milioni di tonnellate) di emissioni. L’Ecuador spera anche di creare un bio-corridoio che consenta agli animali di vagare su lunghe distanze, ha affermato quest’anno il ministro degli Esteri Gustavo Manrique.

— PERÙ: il Perù chiede non solo una dichiarazione volta a rallentare il collasso dell’Amazzonia, ma accordi per combattere il traffico di droga e altre attività illegali.

Per far fronte alla minaccia che i paesi condividono dalla criminalità organizzata, Lula ha già annunciato che il Brasile creerà un centro per la cooperazione internazionale di polizia a Manaus, la più grande città dell’Amazzonia. L’annuncio ha sottolineato la consapevolezza dei governi che raid isolati e repressioni sono stati inefficaci.

Anche la cooperazione transfrontaliera in Amazzonia è stata storicamente scarsa, minata dalla scarsa fiducia, dalle differenze ideologiche e dalla mancanza della presenza del governo. La crescente consapevolezza ambientale e il diffuso riconoscimento dell’importanza dell’Amazzonia nell’arrestare il cambiamento climatico hanno rinvigorito la spinta verso un cambiamento di paradigma.

Nel 2018, le nazioni latinoamericane hanno firmato l’accordo di Escazu, che ha stabilito il diritto del pubblico all’informazione ambientale e alla partecipazione al processo decisionale e ha protetto gli ambientalisti. Tuttavia, diversi paesi, tra cui il Brasile, non l’hanno ancora ratificato. L’anno successivo firmarono il Patto di Leticia per coordinare meglio la tutela dell’ambiente.

Lula ha detto che spera che una “Dichiarazione di Belem” – già redatta – diventi una chiamata alle armi condivisa dalle nazioni mentre si avvicinano alla conferenza globale sul clima che si terrà a Dubai a novembre.

Questo vertice rafforza anche la strategia di Lula per sfruttare la preoccupazione globale per la conservazione dell’Amazzonia. Incoraggiato da un calo del 42% della deforestazione durante i suoi primi sette mesi in carica, ha cercato un sostegno finanziario internazionale per la protezione delle foreste. Sono stati invitati i leader di Norvegia e Germania, grandi contributori del Fondo Amazon del Brasile per lo sviluppo sostenibile, così come le controparti di altre regioni cruciali della foresta pluviale: Indonesia, Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo. Parteciperà l’ambasciatore di Francia in Brasile, in rappresentanza del territorio amazzonico della Guyana francese.

Al di fuori del vertice ufficiale, circa 20.000 indigeni e altri provenienti da diversi paesi dell’Amazzonia hanno tenuto 400 eventi paralleli. In sessioni di ore, hanno presentato richieste ai ministri principalmente dal Brasile, ma anche dalla Colombia, dal Perù e da altri paesi. Hanno anche consegnato un riassunto di queste discussioni ai presidenti e ai funzionari riuniti, inclusa una proposta che i governi si impegnino a preservare almeno l’80% dell’Amazzonia.