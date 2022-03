Facendo i capricci come un bambino che è rimasto fuori dal gioco, il solito Kim jong-un vuole mostrare al mondo che c’è anche lui tra i cattivi e non solo Vladimir Putin. Così sperimenta un missile balistico intercontinentale, rischiando di centrare i testoni dei giapponesi. Kim lo ha sparato diretto nel Mare del Giappone dopo un tragitto di oltre 1000 km e un altezza di 6000 km. E’ il secondo razzo che spara da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Il leader nordcoreano fa però arrabbiare i giapponesi, che stanno perdendo il loro tradizionale appeal moderato. Prima o poi qualche decision-makers nipponico, stanco di assistere a missili di Kim che passano sopra le teste dei giapponesi si arrabbierà sul serio. Gli Stati Uniti invece sono già arrabbiati. In mattinata hanno condannato immediatamente l’azione del leader nordcoreano.