Il fenomeno climatico conosciuto come El Niño è arrivato. E’ probabile che causerà il riscaldamento del pianeta, già in aumento per il cambiamento del clima.

Gli scienziati americani del Noaa (National Oceanic Atmospheric Administration) hanno annunciato il ritorno di El Niño. Il fenomeno climatico è iniziato nell’Oceano Pacifico e, per gli esperti, provocherà aumenti di temperatura sopra la media sul finire del 2023 e per il 2024, che sarà l’anno più caldo in tutto il mondo.

Gli studiosi temono in particolare che sarà superata la soglia di riscaldamento terrestre globale di 1,5°. Ciò avrà ripercussioni sulle condizioni ambientali mondiali come forti siccità, precipitazioni piovose violente, monsoni e alluvioni. Tutto ciò durerà fino alla primavera successiva per poi indebolirsi progressivamente.

El Niño è un fenomeno naturale dalle conseguenze potenti sul sistema climatico della Terra. Si verifica ogni due o sette anni e comporta che acque calde fuoriescano in superficie dalla costa del Sud America per diffondersi attraverso gli oceani e spingendo grandi quantità di calore nell’atmosfera. Gli anni più caldi, incluso il 2016 considerato quello con il record di temperature più alte, di solito sono quelli successivi all’anno in cui c’è stato un potente evento El Niño.

I costi del fenomeno climatico sono enormi. L’El Niño del 1997-98 è costato circa 5 triliardi di dollari e 23.000 morti a causa di uragani e alluvioni. Uno studio pubblicato lo scorso maggio sull’autorevole rivista Science sostiene che El Niño potrebbe causare perdite economiche per 3 triliardi di dollari, decimando la produzione agricola, maniatturiera e diffondendo malattie.

Per far fronte a questi rischi alcuni governi sono corsi al riparo. Come il Perù che ha accantonato a bilancio un miliardo di dollari per sostenere l’impatto del cambiamento climatico. O come le Filippine, tra i paesi più a rischio per i tifoni, che hanno costituito un team governativo speciale per intervenire rapidamente.

Le temperature globali sono aumentate di circa 1° C nel periodo tra il 1850 e il 1900. Un fenomeno El Niño può aggiungere 0,2 ° C, portando il mondo nei pressi della temperatura soglia di 1,5 ° C. Quest’ultima è stata tra i punti chiave dell’Accordo sul Clima di Parigi del 2015.

