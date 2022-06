Il ritorno di Angela Merkel. Putin vuole distruggere l'Europa

Perché la cancelliera dice che “prima di muovere la guerra alla Russia, l’Europa deve provare di tutto sul piano diplomatico”?. Il ritorno di Angela Merkel.

Per la prima volta dalla cessazione dell’incarico di cancelliere (dicembre 2021), Angela Merkel torna a far sentire la sua voce. Lo fa rilasciando un’intervista a Alexander Osang, giornalista di Der Spiegel. La ex-cancelliera dice che “Putin vuole distruggere l’Europa, l’Unione Europea”. Ha avvertito però che “prima di muovere guerra alla Russia, l’Europa deve tentare tutte le carte diplomatiche possibili”. Sono parole molto forti quelle della Merkel. Perché parla di “muovere la guerra in Europa”? E’ a conoscenza di una futura estensione del conflitto? Al momento ha solo chiarito che a ottobre 2021 era stata informata di una escalation della tensione tra Mosca e Kiev. Tensione confermata dall’intelligence Usa durante il G20 di Roma del 30-31 ottobre 2021. Merkel ha tenuto a dire che non è stata interpellata né dai russi né dagli ucraini per cercare una mediazione. Infine, ha raccontato della sua opposizione con voto contrario nel vertice Nato 2008 di Budapest all’ingresso di Kiev nel piano d’azione per l’adesione all’Alleanza Atlantica. “I tempi non erano maturi, ha spiegato, e l’Ucraina non era quella di adesso”. Era un paese in cui il processo democratico era ancora in corso. Pose il veto, disse, proprio per evitare un’escalation militare tra Nato e Russia.

