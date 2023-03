Il presidente del Senegal in cerca del terzo mandato

Macky Sall, presidente del Senegal, intende candidarsi per il terzo mandato. La decisione ha aperto un dibattito acceso nel paese africano. La Costituzione senegalese stabilisce il limite dei due mandati consecutivi. Un emendamento costituzionale del 2016 ha ridotto la durata del mandato da sette a cinque anni. Pertanto, il presidente Sall non può ricandidarsi. Le opposizioni lo accusano di utilizzare i tribunali per annientare gli avversari politici. In particolare Ousmane Sonko, il politico più influente che può minacciare la rielezione di Sall. Sonko sta affrontando due processi che mettono a rischio la sua possibilità di candidatura.