Il Niger russo

Con una mossa quasi attesa, il governo del Niger ha annunciato di rompere gli accordi di difesa e sicurezza con l’Unione Europea. Stop anche alla missione di partenariato militare in Niger con presenza di un contingente militare a guida italiana. Le missioni sono state avviate su richiesta del Niger nel 2012 e prevedono una cooperazione per la consulenza e formazione sulla sicurezza e la difesa. Non a caso la decisione del governo nigerino arriva mentre è in visita il viceministro della Difesa russo, Yunus-bek Yevkurov. Il Niger è la terza tappa di un viaggio che ha portato Yevkurov anche in Libia e Mali. Cosa ci fa il numero due della difesa russa in Africa? E soprattutto perché visita i Paesi, Libia a parte, dove c’è stato un golpe militare che ha rovesciato i governi precedenti?

