Il governo di Daniel Ortega ha richiamato l’ambasciatore del Nicaragua in Argentina, lo scrittore Carlos Midence. A causare la crisi diplomatica sono state le dichiarazioni del presidente eletto Javier Milei contro il regime di Managua. In una intervista concessa all’agenzia Bloomberg, Milei ha detto che non promuoverà rapporti diplomatici con Cina, Venezuela, Cuba e Nicaragua, perché “noi non facciamo patti con i comunisti”.

