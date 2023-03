Il missile di Kim sul vertice tra Corea del Sud e Giappone

Kim lancia un missile intercontinentale mentre è in corso il vertice tra Corea del Sud e Giappone. “Per incutere paura ai nemici”, ha detto il leader nordcoreano.

La Corea del Nord ha annunciato di aver lanciato un missile balistico intercontinentale mentre era in corso un vertice tra Corea del Sud e Giappone. I due paesi hanno stabilito di lavorare a stretto contatto con gli Stati Uniti sulla sicurezza regionale e hanno organizzato esercitazioni militari nella regione.

Il missile, lanciato dall’aeroporto principale della Corea del Nord mentre il leader Kim Jong Un e sua figlia sorridevano da lontano, ha messo in ombra un vertice tenutosi poche ore dopo tra il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida. L’incontro di Tokyo era in parte finalizzato a ricostruire i legami di sicurezza tra gli alleati degli Stati Uniti di fronte alle minacce nucleari nordcoreane.

Con quattro test missilistici nel giro di una settimana, la Corea del Nord ha aumentato la sua risposta alle esercitazioni militari USA-Corea del Sud in corso e che sono le più grandi nel loro genere da anni.

L’amministrazione Biden vuole legami più forti tra Corea del Sud e Giappone, che negli ultimi anni sono diminuiti per questioni storiche, mentre spinge per rafforzare la sua rete di alleanze in Asia per contrastare la minaccia nucleare nordcoreana e la crescente influenza della Cina.