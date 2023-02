Il vertice dei nove paesi del fianco orientale della Nato è coeso contro la Russia. Biden: “difenderemo ogni centimetro”. Stoltenberg: “Putin vuole terza guerra mondiale”.

Il formato di Bucarest, o B9, riunisce i paesi del fronte orientale della Nato: Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Slovacchia, Ungheria. Il vertice si è riunito a Varsavia alla presenza del presidente Usa Joe Biden e del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

La riunione ha lanciato un segnale chiaro: il fronte orientale della Nato è unito di fronte alla minaccia russa. Biden ha espresso il sostegno americano a quella che considera la prima linea dell’Alleanza Atlantica. Il presidente Usa ha assicurato che “difenderemo ogni centimetro del territorio Nato”. E’ un chiaro richiamo all’articolo 5 dello Statuto dell’alleanza militare che fa scattare il meccanismo dell’autodifesa collettiva.

Ha ricordato come il B9 nacque a Bucarest nel 2014 proprio all’indomani del colpo di mano russo in Crimea. Ora, ha detto Biden, a un anno dall’aggressione della Russia all’Ucraina, è più che mai importante ribadire l’unità dentro la Nato e quella del suo blocco orientale. Per il capo di Stato americano in gioco non c’è solo l’Ucraina ma il principio della libertà.

Cinque libri da leggere sulla Nato

Il segretario Stoltenberg ha evidenziato l’importanza di continuare a sostenere Kiev. La Russia non sta lavorando per la pace, ha detto, Putin si sta preparando per la guerra mondiale. E ha ricordato il processo di aggressione russa in Europa: la Georgia nel 2008, la Crimea nel 2014 e l’Ucraina nel 2022. La Russia in sostanza sta minacciando la sicurezza europea. E va fermata.