Il Costa Rica è in guerra con gli hacker

Il presidente del Costa Rica, Rodrigo Chaves, sostiene che il suo paese è “in guerra”, poiché i criminali informatici causano gravi interruzioni ai sistemi informatici di numerosi ministeri del governo.

Rodrigo Chaves ha detto che gli hacker si sono infiltrati in 27 istituzioni governative, inclusi comuni e servizi pubblici statali.

Il cartello del ransomware Conti, che molti ritengono gestito dalla Russia, ha aumentato la sua richiesta di riscatto a 20 milioni di dollari.

I criminali hanno pubblicato un appello online ai costaricani per “uscire in strada e chiedere il pagamento”.

Chaves ha tenuto una conferenza stampa per delineare il suo “Piano per l’attuazione delle misure di sicurezza informatica”.

Non ha dato alcuna indicazione che stesse pianificando di pagare il riscatto, nonostante i crescenti disagi ai dipartimenti governativi.

Ill Tesoro costaricano ha detto ai dipendenti pubblici che l’hacking aveva colpito i servizi di pagamento automatico. Avvertiva che non sarebbero stati pagati in tempo e avrebbero dovuto richiedere i loro stipendi via e-mail o su carta a mano.

Il ministero ha affermato: “A causa della temporanea flessione dei sistemi istituzionali, il servizio di rilascio dei certificati relativi agli importi degli stipendi spettanti ai dipendenti pubblici dell’Amministrazione centrale è sospeso.

“Tutte le domande pervenute via e-mail o nelle vetrine della Ragioneria Nazionale saranno prese in carico una volta ripristinati gli impianti”.

Secondo il governo, gli attacchi hanno colpito anche il commercio estero del Paese, colpendo i suoi sistemi fiscali e doganali.

Il presidente, eletto meno di due settimane fa, ha dichiarato l’incidente “emergenza nazionale” e ha ripetutamente accusato il suo predecessore di non aver preso abbastanza sul serio l’attacco informatico.

Gli hacker chiedevano 10 milioni di dollari quando l’attacco è iniziato il mese scorso.

Un sito web del governo afferma che una dichiarazione dello stato di emergenza consente, in casi eccezionali, di intraprendere da solo alcune procedure che normalmente richiederebbero l’approvazione legislativa.

Ad esempio, consente al governo di stanziare fondi pubblici per far fronte a un’emergenza, senza previo consenso legislativo.

“L’attacco subito dal Costa Rica per mano di cyber-criminali, cyber-terroristi, è dichiarato un’emergenza nazionale”, ha affermato Chavez, secondo i media locali.

“Stiamo firmando questo decreto, precisamente, per dichiarare lo stato di emergenza nazionale in tutto il settore pubblico dello stato costaricano e consentire alla nostra società di rispondere a quegli attacchi come azioni criminali”.

Il gruppo di hacker Conti ha pubblicato online oltre 600 gigabyte di dati governativi e minaccia di pubblicarne altri.

Ha anche pubblicato sul suo sito Web darknet che cancellerà le chiavi di decrittazione necessarie per ripristinare la normalità dei sistemi informatici del governo, a meno che non venga pagato entro una settimana.